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В Карибском море перевернулось судно с 60 людьми на борту

Судно с примерно 60 людьми на борту перевернулось в Карибском море. Началась спасательная операция, сообщает РИА Новости .

По данным Юго-восточного округа Береговой охраны, четыре человека уже спасены.

«Береговая охрана США, подразделение воздушных и морских операций Таможенно‑пограничной службы США и полиции Пуэрто-Рико реагируют на массовый спасательный инцидент примерно в десяти милях (16 километрах — ред.) от острова Мона, Пуэрто-Рико», — говорится в сообщении.

Ранее танкер Unity с российским экипажем сорвало с якоря во время шторма у берегов Индии. Аварийное судно начало сносить в открытое море.

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