Шторм у берегов Индии сорвал с якоря танкер Unity с россиянами на борту

Танкер Unity с российским экипажем сорвало с якоря во время шторма у берегов Индии. Аварийное судно начало сносить в открытое море, сообщает Mash .

На борту находятся более 20 моряков. По их словам, сначала судно просто попало качку, но затем якорь не выдержал и корабль начало уносить от берега. При этом у танкера неисправен двигатель — вернуться назад своими силами он не может.

Судно находится под арестом, россиянам нельзя высаживаться на берег. На борту сильные проблемы с интернетом, поэтому стабильной связи с моряками нет.

Местные власти не хотят помогать с буксировкой, ссылаясь на технические проблемы. Россияне ранее обратились в Консульство за помощью. Они попросили посодействовать им в возвращении домой, но часть команды вынуждена оформлять визу самостоятельно.

Летом у экипажа начались проблемы с едой и водой — моряки голодали. Они вынуждены были выживать на картошке и рыбе, пойманной в океане. В начале августа на судно смогли доставить воду, продукты и фреон.

Ранее судно оказалось под арестом у побережья Парадипа. Проблема возникла из-за долгов за топливо в размере около 500 тыс. долларов, накопившихся еще в январе 2026 года. Корабль задержали по иску поставщика топлива из ОАЭ, который утверждал, что владельцы судна не заплатили за бункеровку.

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