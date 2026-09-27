Организация досуга в Подмосковье доступна в Доброделе

Жители Московской области могут организовать свой досуг в мобильном приложении Добродел. В нем доступны запись на занятия в домах культуры, бронирование площадок для мероприятий и готовые туристические маршруты по региону, рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

В разделе «Дома культуры» размещена информация об около 13 тыс. кружков, более 12 тыс. преподавателей и более 850 домах культуры. Здесь можно присоединиться к творческим занятиям: музыка, вокал, театр, изучение языков, танцы и многое другое. Кроме того, в сервисе есть возможность забронировать помещение для занятий или проведения мероприятия.

Раздел «Туризм» поможет придумать интересный план на выходные и организовать путешествие по Подмосковью. Тут собраны готовые спортивные, автомобильные, экскурсионные и детские маршруты, гастротуры, народные художественные промыслы, подборка мест, где можно отдохнуть и вкусно поесть, и информация о главных достопримечательностях Московской области.

Добродел — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Чтобы к нему присоединиться, скачайте приложение по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.