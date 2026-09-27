Двух российских диджеев задержали на Бали после выступления в клубе

На индонезийском острове Бали задержали двух россиян. Их подозревают в нарушении условий пребывания из-за выступления в качестве диджеев в ночном клубе. Об этом сообщает портал Bali Post со ссылкой на главу иммиграционного управления Нгурах-Рай Мухаммада Новиандри, пишет РИА Новости .

Рейд прошел вечером 24 сентября в туристическом районе Чангу. Сотрудники иммиграционной службы задержали двух граждан России и гражданина Египта. Предположительно, все они выступали в клубе как диджеи.

«Трое задержанных иностранцев подозреваются в использовании разрешений на пребывание не по назначению: они выступали как диджеи в одном из ночных клубов в районе Чангу», — заявил Новиандри.

По его словам, один из россиян находился в Индонезии по визе, которую получил по прибытии. Второй имел временный вид на жительство для инвесторов. В ходе того же рейда задержали гражданку Нигерии, которая превысила разрешенный срок пребывания в стране на 402 дня.

Теперь все четверо задержанных проходят дополнительную проверку разрешений на пребывание и иммиграционных документов. Какое-либо решение будет принято позднее.

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