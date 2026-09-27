Мособлкомлес представил познавательный фильм от школьных лесничеств Подмосковья

В Мособлкомлесе представили познавательный видеоролик, созданный участниками школьных лесничеств Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Главными героями и создателями видео стали ребята из школьных лесничеств. Они взяли интервью у сверстников, чтобы выяснить, что те знают о лесной науке.

В ролике школьники задавали вопросы об инструментах лесной профессии. Среди ответов прозвучали предположения, что буссоль — это «соль в бусинах» или подставка под специи, меч Колесова — оружие для рубки зараженных деревьев или сражений с драконами, а мерная вилка подходит для котлет и макарон на привале.

После этого участники школьных лесничеств объяснили реальное назначение инструментов. По их словам, буссоль помогает найти путь в чаще, меч Колесова используется при посадке маленьких сосен, а мерная вилка измеряет толщину деревьев.

В видео также раскрываются другие темы. Зрители узнают, что типограф — это не человек у печатного станка, а опасный вредитель, и чем занимается таксатор. Ребята признались, что раньше думали, будто таксатор работает в службе перевозок.

По данным пресс-службы, ролик рассказывает о преемственности поколений, когда старшие товарищи из школьных лесничеств делятся знаниями с младшими.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.