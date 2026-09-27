Подозреваемый в убийстве россиянки в Абхазии признался в преступлении

В Абхазии задержали подозреваемого в убийстве российской туристки. На допросе мужчина признался в преступлении и указал место, где спрятал тело, пишет Baza .

Предварительно известно, что вечером 23 сентября 25-летний Эдгар А. встретился с Аминой. После этого пара на такси отправилась в съемное жилье в селе Псахара. Там во время ссоры мужчина задушил девушку.

На следующее утро он одолжил у приятеля автомобиль и вывез тело в район Бзыбского ущелья. Мужчина планировал утопить погибшую, но в итоге оставил ее завернутой в покрывало в кустах у проселочной дороги. Телефон и вещи жертвы подозреваемый выбросил в мусорные контейнеры вдоль Сухумского шоссе.

Ранее сообщалось, что 26-летняя Амина приехала в Гагру и планировала вернуться домой 24 сентября. Однако после знакомства с местным продавцом фруктов и поездки к нему домой она перестала выходить на связь. О пропаже девушки сообщила подруга.

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