Лисы вышли из лесов и охотятся на кошек в Петербурге и Ленобласти

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области заметили массовый выход лис из лесов. Звери уже неделю ведут себя активно и, по словам очевидцев, охотятся на уличных и домашних котов, а также на ворон, сообщает «Mash на Мойке» .

Видео с рыжими хищниками появляются в Сети из спальных районов, центра города и даже с Дворцовой площади.

Необычное поведение животных зафиксировали местные жители. Лисы почти не боятся людей: охотятся на кошек и ворон, лазают по газонам и ведут себя не как в гостях.

В «Росприроднадзоре» объяснили, что такие вылазки лесных хищниц происходят с наступлением осени. В основном в город выходят молодые и неопытные звери. Скорее всего, они родились весной и сейчас учатся жить самостоятельно.

Специалисты просят не подкармливать диких животных и напоминают, что лисы являются переносчиками бешенства.

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