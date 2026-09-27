Глава Подольска проверил ход капремонта пятиэтажки на улице Свердлова

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов проверил ход капитального ремонта пятиэтажного дома на улице Свердлова, 53/70. Здание построено в 1963 году и давно нуждалось в серьезном обновлении, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Из-за старой скатной кровли происходили заливы, а износ системы центрального отопления приводил к частым порывам труб.

Совместно с Фондом капитального ремонта в доме полностью заменили жесткую кровлю — теперь здесь сухо. Сейчас идет второй, важнейший этап работ: строители обновляют систему центрального отопления и электрооборудование. Верхний розлив на чердаке и подающий столб уже заменены полностью, специалисты переходят к стоякам и батареям. Работы идут строго по графику — к началу отопительного сезона дом будет полностью готов к приему тепла.

Параллельно ведется замена коммуникаций холодного водоснабжения и водоотведения, выполнено 10% работ. Ускорить процесс мешает технический нюанс: в доме нет подвала, все трубы проходят в квартирах первых этажей, и для их замены необходимо вскрывать полы. Пока не все жильцы к этому готовы.

На месте глава округа пообщался с жителями и активисткой дома Татьяной Васильевной Юрковой, обсудил качество проведенных работ. Жители выразили благодарность губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву и всем службам, задействованным в ремонте.

«Для нас такое доверие — лучший показатель того, что мы двигаемся в правильном направлении», — отметил Григорий Артамонов.

Также было осмотрено состояние придомовых территорий, проезжей части и пешеходных дорожек. Все выявленные замечания взяты в работу.

Глава округа выразил уверенность, что совместными усилиями двор удастся сделать по-настоящему комфортным и безопасным.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.