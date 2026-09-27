Число жертв наводнений и оползней в Непале выросло до 21

В Непале из-за сильных паводков, оползней и бурь погиб 21 человек. Еще пятеро числятся пропавшими без вести. В Сети также появились кадры схода лавины, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Nepal News.

На опубликованных кадрах видно, как лавина сходила вниз в сторону туристического лагеря в районе Мананг. Белые клубы снега заполняли собой все пространство между гор. Люди не успели покинуть лагерь. На кадрах видно, как отдыхающие пытались удержаться на земле из-за потоков сильного ветра. О дальнейшей их судьбе пока ничего не сообщается.

«Премьер-министр Балендра Шах подтвердил, что 21 человек погиб и пятеро остаются пропавшими без вести после сильных паводков, оползней, грозы и бури, вызванных проливными дождями в различных частях Непала», — говорится в сообщении.

Глава правительства выразил соболезнования семьям погибших. Он подчеркнул, что силы безопасности задействованы по всей стране. Они проводят поисково-спасательные операции и помогают пострадавшим.

Стихия значительно повредила ключевую инфраструктуру Непала. Пострадали транспортная и энергетическая отрасли. Более десяти дорог оказались блокированы из-за оползней и обвалов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.