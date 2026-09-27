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Минобороны: ПВО за день сбила 43 украинских дрона

Спецоперация

Фото - © РИА Новости

Минобороны России сообщило о работе ПВО в течение дня. С 08:00 до 20:00 мск дежурными силами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 43 украинских дрона.

Вражеские беспилотники сбивали над территориями нескольких регионов. Среди них Курская, Белгородская, Орловская, Брянская и Ростовская области. Кроме того, БПЛА уничтожали над Республикой Крым.

Также беспилотники перехватывали над акваторией Черного моря. Атаки с воздуха продолжались в течение всего дня. Силы ПВО работали в нескольких направлениях одновременно.

На момент публикации заметки информации о разрушениях не поступало. На местах падения обломков работают компетентные службы.

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