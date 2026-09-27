Познакомилась с мужчиной: российская туристка загадочно исчезла в Гагре

Россиянка отдыхала в Абхазии и пропала без вести. Родители не могут выйти с ней на связь со среды, сообщает РЕН ТВ .

Амина приехала на отдых в Абхазию вместе с подругой. Девушки должны были отправиться обратно 24 сентября, но оренбурженка решила остаться на отдыхе еще на несколько дней.

Она продлила аренду жилья в Гагре. В последний раз 26-летняя девушка связывалась с родителями еще 23 сентября. Она отправила матери видеосообщения, что с ней все в порядке.

Затем связь с Аминой прервалась. Ее телефон сейчас отключен.

Предварительно, перед исчезновением туристка познакомилась с местным жителем. По его словам, в день пропажи оренбурженка села в неизвестный автомобиль и уехала.

Правоохранители начали поиски девушки.

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