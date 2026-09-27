При ударе ВСУ по Белгородской области погибла женщина

В Белгородской области при ударе со стороны ВСУ погибла мирная жительница. Об этом сообщил оперштаб региона.

Трагедия произошла в Борисовском округе в селе Березовка. В результате детонации взрывного устройства на территории домовладения женщина получила тяжелые ранения. В тяжелом состоянии ее доставили в Борисовскую ЦРБ, где врачи боролись за нее до последнего. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

Также в Белгороде при атаке беспилотника повреждены кровля и остекление неэксплуатируемого административного здания. От удара пострадали окна трех частных домов и автомобиль. Поселок Красная Яруга подвергся атаке FPV-дрона — поврежден объект инфраструктуры.

В селе Головчино Грайворонского округа дрон ударил по грузовому автомобилю, повреждена кабина. В городе Грайворон вследствие взрыва FPV-дрона разбиты окна и кузов автомобиля. В селе Смородино дрон сдетонировал во дворе частного дома — пробита крыша.

В городе Валуйки от атаки беспилотника в частном доме повреждена кровля. В городе Шебекино при детонации дрона получил повреждения грузовой автомобиль.

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