Франция предложила снять санкции с российского бизнесмена Алишера Усманова, чтобы добиться продления остальных ограничений на три года. Об этом заявил министр иностранных дел республики Жан-Ноэль Барро, сообщает ТАСС .

По его словам, решение было принято в «интересах страны». Политик заявил, что оно «никоим образом не умаляет значения тысяч и сотен санкций, которые уже ввели».

Барро в эфире телеканала France 2 отметил, что санкции сняли с того олигарха, на которого обратили внимание международные партнеры. Из-за этого решения Парижу добиться продления индивидуальных санкций против остальных российских бизнесменов сращу на три года.

Барро также ответил на реакцию Киева, который был недоволен снятием санкций с российского бизнесмена. По словам французского политика, европейцы «убрали всего 1 из 3 тыс.» и он уже все объяснил украинцам на этот счет.

Ранее Европейский союз снял санкции с российских бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова. При этом он решил продлить ограничения в отношении около 3 тыс. российских граждан и организаций.

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