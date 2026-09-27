В Южно-Сахалинске горит мебельный магазин на 1,2 тыс «квадратов»

На Сахалине загорелся мебельный магазин. Площадь пожара достигла 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Сахалинской области .

Предварительно известно, что огонь вспыхнул в складском помещении двухэтажного здания в Южно-Сахалинске. Согласно оперативной информации, пострадавших нет. Однако есть риск, что огонь распространится на административное здание.

На опубликованных кадрах видно, что здание полностью охвачено огнем. Спасатели делают все возможное, чтобы локализовать, затем полностью ликвидировать горение с помощью спецтехники.

Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка. Внутри здания находятся мебель, лакокрасочная продукция и строительные материалы.

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