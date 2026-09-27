Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о крахе западных нарративов по Украине после выступления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в ООН, сообщает РИА Новости .

По ее словам, Лавров вернул дискуссию в исторический контекст и напомнил первопричины украинского конфликта. После этого нарративы Запада по ситуации вокруг Украины были «полностью разбиты».

Захарова отметила, что западные политики выдергивают исторические фрагменты из той эпохи и контекста, который им нужен, и модифицируют их под свои конъюнктурные интересы.

23 сентября Лавров принял участие в заседании Совета Безопасности ООН. На нем обсудили украинский конфликт. Глава МИД РФ в ходе выступления отметил, что Украина сохранила бы границы 1991 года, если бы европейцы в 2014 году заставили украинскую оппозицию выполнять договоренности.

26 сентября на Генассамблее Лавров заявил, что Европа активно препятствует мирным переговорам по Украине.

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