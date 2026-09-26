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Лавров: все угрозы безопасности России со стороны Украины будут устранены

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что все угрозы безопасности РФ со стороны Украины будут устранены по итогам специальной военной операции.

«Цели СВО будут достигнуты. Угрозы безопасности России устранены. Мирная жизнь восстановлена», — сказала Лавров в ходе выступления на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН.

Глава МИД РФ добавил, что Европа активно препятствует мирным переговорам по Украине, несмотря на заинтересованность в них со стороны США.

В субботу Сергей Лавров провел первую за 4,5 года встречу со своим немецким коллегой на полях Генассамблеи ООН.

81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 8 сентября 2026 года в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Ее председателем стал министр иностранных дел Бангладеш Халилур Рахман. Тема 81-й сессии — «Восстановление доверия, управление преобразованиями: ООН, которая работает для всех». Россию представляет глава МИД Сергей Лавров.

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