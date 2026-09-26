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Лавров провел первую за 4,5 года встречу с главой МИД Германии на полях ГА ООН

Глава МИД России Сергей Лавров провел первую за 4,5 года встречу со своим немецким коллегой на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН, сообщила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, у российской делегации прошли десятки переговоров. Лавров провел встречи с главами правительств и министрами стран, которых «Запад брезгливо называет „дикими джунглями“, якобы за низкий уровень демократии».

Представитель МИД РФ подчеркнула, что также на встречу с Лавровым попросился министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

«Что вы думаете? Его сотрудники требовали ограничить доступ СМИ, гарантировать отсутствие вопросов, не записывать аудио вступительных слов и наложить эмбарго на выставление материалов. „Западная демократия прекрасного сада“», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Согласно данным ТАСС, встреча Сергея Лаврова с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем продлилась чуть более 20 минут и завершилась. Прошлая встреча главы МИД РФ с немецким коллегой прошла 18 января 2022 года. В тот момент пост главы внешнеполитического ведомства ФРГ занимала Анналена Бербок.

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