Российская армия ударила по логистическому центру в Одессе
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Вооруженные силы РФ продолжают бить по объектам портовой инфраструктуры, логистическим центрам Украины и морским судам, которые используются в интересах ВСУ, сообщает пресс-служба министерства обороны.
Днем в субботу в результате ударов дронами пострадал логистический центр «Эпицентр» в Одессе. Он использовался для хранения и распределения продукции военного назначения, поступавшей из других стран для украинской армии.
Еще на переходе морем в порт Одесса ударили по сухогрузу, доставлявшему грузы для противника.
Ранее британская газета The Guardian написала, что Украина не в силах противостоять ударам новых российских БПЛА.
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