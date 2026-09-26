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Российская армия ударила по логистическому центру в Одессе

Спецоперация

Фото - © Telegram-канал Минобороны России

Вооруженные силы РФ продолжают бить по объектам портовой инфраструктуры, логистическим центрам Украины и морским судам, которые используются в интересах ВСУ, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Днем в субботу в результате ударов дронами пострадал логистический центр «Эпицентр» в Одессе. Он использовался для хранения и распределения продукции военного назначения, поступавшей из других стран для украинской армии.

Еще на переходе морем в порт Одесса ударили по сухогрузу, доставлявшему грузы для противника.

Ранее британская газета The Guardian написала, что Украина не в силах противостоять ударам новых российских БПЛА.

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