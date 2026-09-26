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The Guardian: Киев не в силах противостоять новым российским беспилотникам

Спецоперация

Фото - © РИА Новости

Киевский режим не в силах противостоять ударам новыми российскими беспилотниками, сообщает британская газета The Guardian.

«Киев не в силах противостоять нарастающей волне новых российских реактивных беспилотников, включая „Герань-5“», — говорится в публикации.

Кроме того, Украина испытывает острую нехватку ракет для американских систем противовоздушной обороны Patriot, с помощью которых ВСУ отражают атаки российских баллистических и крылатых ракет.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия восстановила ущерб после атак Киева, провокации и нагнетание ситуации Украине не помогут.

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