Коронавирусные ограничения отменят в Санкт-Петербурге с 1 октября

«С 1 октября 2026 года отменяются постановление от 13.03.2020 № 121 „О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)“ и акты о внесении изменений в него», — говорится в сообщении.

Коронавирусные ограничения отменяются на основании предписания главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Постановление правительства № 121 от марта 2020 года запрещает проводить и посещать общественные мероприятия численностью более 300 человек, кроме тех, что согласованы с городскими властями. Также организаторам необходимо обеспечивать наличие средств индивидуальной защиты и других мер антиковидной безопасности.

Помимо этого, документ запрещает курение кальянов в общественных местах, а гражданам старше 60 лет рекомендовано носить средства индивидуальной защиты.

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