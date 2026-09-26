Москвичке сломали челюсть во время удаления зуба мудрости

По словам пострадавшей, она в начале сентября пришла к врачу, чтобы удалить сложный зуб мудрости, который лежал почти на кости. Перед процедурой пациентке сделали КТ.

Примерно через 30 минут после начала удаления раздался щелчок, у девушки появилась резкая боль. Стоматолог решил, что это сломался зуб, но когда доктор его достал, то он оказался целым.

После этого пациентке сделали еще снимок и выяснили, что у нее перелом челюсти. Вместе с врачом и его ассистентом девушка отправилась в челюстно-лицевую хирургию, где перелом подтвердили.

В больнице горожанке установили восемь штифтов и зафиксировали челюсть проволокой. Из-за этого она практически не может открыть рот и нормально говорить, питается только жидкой пищей (пюре, крем-суп и другое продукты) через трубочку.

Из-за травмы жительнице столицы пришлось почти на месяц отказаться от работы. Снять конструкцию и удалить штифты медики смогут только в начале октября.

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