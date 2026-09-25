Путин: Россия восстановила ущерб после атак Киева
Фото - © Вячеслав Прокофьев/РИА Новости
Россия восстановила ущерб после атак Киева, провокации и нагнетание ситуации ему не помогут, заявил президент Владимир Путин в рамках пресс-конференции на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.
«Ответ РФ на атаки Киева был настолько чувствительным, что тот запросил перемирие», — подчеркнул глава государства.
По словам Путина, Россия была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов, но Украина попыталась нанести удары по Москве и атаковала избирательные участки.
Все мирные предложения «на столе», но Россия подумает, что в ее интересах, добавил президент.
Кроме того, Путин назвал целенаправленным раздуванием ситуации и провокацией заявления Европы об угрозе РФ и необходимости готовиться к войне с ней, для этого нет мотивов и оснований.
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