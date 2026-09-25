Превращал дома в «банкомат»: как Алексей Воробьев заработал 2 млн долларов

Исполнитель хита «Сумасшедшая» и продюсер Екатерина Гечмен-Вальдек действовали по простой схеме: покупали дома, закладывали их и получали деньги. Они приобрели два дома в Голливудских холмах: один на Wyndham Road за 1,7 млн долларов, другой на Beech Knoll Road за 2,9 млн долларов. Затем под залог первого пентхауса Алексей и Екатерина взяли 705 тыс. наличными у частного кредитора, а в 2026-м продали жилье за 1,6 млн долларов.

Формально они оказались в минусе, но с учетом займа оказались в плюсе: после погашения всех кредитов у них осталось 895 тыс. долларов. Параллельно артист и продюсер взяли новый, гораздо более крупный займ под залог второго дома — 1,5 млн долларов с погашением до 2056 года. Дом здесь работает как банкомат, а заем позволяет «вытащить» наличные из недвижимости, пока она находится в собственности. Таким образом, партнеры получают капитал для дальнейших покупок, перезалога жилья или просто для траты денег.

Однако у схемы есть серьезные риски. Компания, предоставившая кредит, сейчас переживает кризис и в случае банкротства может потребовать немедленного возврата средств. Более того, фирма имеет право без суда забрать доходы от аренды домов, если партнеры не смогут погасить долг. И самое непредсказуемое — схема работает до тех пор, пока рынок недвижимости не просядет.

Представитель Воробьева заявил, что артист не занимается покупкой и залогом недвижимости в США, а также постоянно проживает на территории РФ и поддерживает свою страну.

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