Китайский портативный видеосвет едва не устроил пожар в квартире в Нальчике

Китайский портативный видеосвет за 2 тыс. рублей вспыхнул у жительницы Нальчика и едва не устроил пожар в квартире, сообщает SHOT .

32-летняя Алина использовала компактный свет для съемок на телефон. Во время зарядки гаджет сильно нагрелся, девушка отключила его от сети. Через несколько минут лампа начала шипеть, а затем неожиданно вспыхнула и загорелась.

Алина успела схватить видеосвет, вынести его на балкон и потушить. По словам девушки, ей повезло, что в этот момент она была дома — иначе история могла закончиться полноценным пожаром.

Ранее iPhone 15 Pro Max загорелся в московской квартире. В последнее время гаджет часто зависал и сообщал хозяйке о необходимости освободить память.

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