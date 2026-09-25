Не менее 6 автомобилей столкнулись на Ленинградском проспекте в Москве

Не менее шести автомобилей столкнулись на Ленинградском проспекте в столице, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Авария произошла в пятницу вечером в районе станции метро «Белорусская». В результате ДТП есть пострадавшие. На месте происшествия работают городские оперативные службы.

На опубликованных кадрах видно, как минимум два легковых автомобиля получили значительные повреждения.

Согласно данным столичного Дептранса, дорожное движение в районе ДТП затруднено на 1,5 км в оба направления. Движение в сторону центра ограничено до 1 ряда и в сторону области до 2 рядов. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

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