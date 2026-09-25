USD
Доллар США
84,34
-0.66 %
EUR
Евро
95,87
-1.05 %
CNY
Китайский Юань
12,54
-0.91 %
GBP
Фунт стерлингов
111,50
-1.00 %

Участник СВО пьяный катался на электросамокате по Москве и поплатился

Общество
Сергей Антонов / Фотобанк Лори

Фото - © Сергей Антонов / Фотобанк Лори

Участник спецоперации получил штраф за пьяную езду на электросамокате по улицам Москвы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Ночью 27 августа Сергей Ч. ехал на электросамокате по Тимирязевскому парку. В 3:00 он выехал на улицу, где был остановлен экипажем ДПС. Сотрудники заметили признаки опьянения и составили акт об отстранении от транспортного средства. Также Сергею предложили пройти тест на алкоголь, но он отказался.

В отношении мужчина составили протокол по ч.2 ст. 12.26 КоАП (невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения).

В суде Сергей признал вину и рассказал, что стал инвалидом третьей группы, получив ранение в зоне СВО. Кроме того, у мужчины трое малолетних детей. Суд учел это в качестве смягчающих обстоятельств и оштрафовал мужчину на 45 тыс. рублей.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.