Участник СВО пьяный катался на электросамокате по Москве и поплатился

Ночью 27 августа Сергей Ч. ехал на электросамокате по Тимирязевскому парку. В 3:00 он выехал на улицу, где был остановлен экипажем ДПС. Сотрудники заметили признаки опьянения и составили акт об отстранении от транспортного средства. Также Сергею предложили пройти тест на алкоголь, но он отказался.

В отношении мужчина составили протокол по ч.2 ст. 12.26 КоАП (невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения).

В суде Сергей признал вину и рассказал, что стал инвалидом третьей группы, получив ранение в зоне СВО. Кроме того, у мужчины трое малолетних детей. Суд учел это в качестве смягчающих обстоятельств и оштрафовал мужчину на 45 тыс. рублей.

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