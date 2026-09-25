Минобороны: 55 украинских БПЛА сбили над Россией за 12 часов 25 сентября

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

️ Инциденты произошли в пятницу с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

Так, вражеские БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее 3 человека погибли в результате украинского удара по гуманитарному конвою в Омской области.

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