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ВСУ ударили по гуманитарному конвою в Омской области: 3 человека погибли

В результате атаки украинцев на гуманитарный конвой, который следовал из Омской области в зону спецоперации, погибло трое жителей Тары, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

«Один человек ранен, ему оказывается вся необходимая помощь», — добавил глава региона.

Он также принес искренние соболезнования родным и близким погибших.

Виталий Хоценко поставил задачу главе района Евгению Лысакову и замгубернатора Ирине Варнавской оказать необходимую помощь семьям.

Ранее двое подростков были ранены при налете БПЛА на Ульяновскую область.

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