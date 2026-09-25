ВСУ ударили по гуманитарному конвою в Омской области: 3 человека погибли
Фото - © Алексей Майшев/РИА Новости
В результате атаки украинцев на гуманитарный конвой, который следовал из Омской области в зону спецоперации, погибло трое жителей Тары, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.
«Один человек ранен, ему оказывается вся необходимая помощь», — добавил глава региона.
Он также принес искренние соболезнования родным и близким погибших.
Виталий Хоценко поставил задачу главе района Евгению Лысакову и замгубернатора Ирине Варнавской оказать необходимую помощь семьям.
Ранее двое подростков были ранены при налете БПЛА на Ульяновскую область.
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