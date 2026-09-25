В Домодедове врачи помогли четырехлетнему мальчику с судорогами

Врачи Домодедовской больницы оказали помощь четырехлетнему мальчику с фебрильными судорогами, которые начались во время дневного сна в детском саду, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Четырехлетний мальчик поступил в приемное отделение Домодедовской больницы в состоянии судорожной готовности. По словам матери, накануне у него появились насморк, небольшой кашель и незначительно повысилась температура.

«Судороги возникли во время дневного сна в детском саду — воспитатели не смогли разбудить мальчика», — рассказала заведующая анестезиолого-реанимационным отделением Ксения Рязанцева.

Ребенка доставили в инфекционное отделение, где его осмотрели инфекционист и реаниматолог, после чего госпитализировали в реанимацию. Врачи обеспечили респираторную поддержку и провели противоотечную, противосудорожную и дезинтоксикационную терапию.

«У ребенка отмечалась положительная динамика уже через сутки после проведенного лечения. Мы смогли перевести его в профильное отделение в стабильном состоянии», — сообщила врач.

Фебрильные судороги возникают у детей от полугода до пяти лет при температуре выше 38 °C. По словам врача, это состояние обратимо и не опасно, если приступы длятся не более 15–20 секунд, не повторяются в течение суток и своевременно купируются. Однако за судорогами могут скрываться эпилепсия и другие заболевания центральной нервной системы; их развитию также могут способствовать травмы. После любого эпизода судорог ребенку необходимы осмотр невролога и диагностика, включая ЭЭГ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.