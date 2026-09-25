Боец Шустрый рассказал, как встречает атакующие беспилотники

Боец ВС России Ислам с позывным Шустрый рассказал, что чувствует при атаке беспилотника, сообщает RT .

Ислам участвует в боевых действиях с 2022 года. Под Гостомелем он служил в диверсионно-разведывательной группе. По его словам, тогда дронов на передовой почти не было.

«Это адреналин подскакивает. Хочется его конкретно накормить свинцом, ребята стоят до конца. Ни один боец никуда назад не уходит», — рассказал Шустрый военкору RT Владу Андрице.

Разведчики провели на задании пять дней. До Киева оставалось около 8 км по прямой и 15 км по трассе. Шустрый рассказал, что военные трижды в день носили воду и продукты детям, укрывавшимся в подвале.

Сейчас он командует мобильной огневой группой в 270-м полку 42-й гвардейской дивизии и защищает позиции от дронов. Дома его ждут жена и пятеро детей.

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