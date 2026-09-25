Колледж «Московия» опросил пациентов поликлиник Подмосковья 24–25 сентября

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Волонтеры и сотрудники колледжа «Московия» 24–25 сентября 2026 года опросили более 100 посетителей поликлиник в четырех городских округах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В Московской области 24–25 сентября 2026 года проходит мониторинг качества государственных и муниципальных услуг в сфере здравоохранения. В исследовании участвует профессиональный колледж «Московия».

Волонтеры и сотрудники колледжа посетили поликлиники в четырех городских округах. За два дня они опросили более 100 посетителей медицинских организаций.

Исследование поможет оценить, насколько граждане довольны обслуживанием, доступностью записи и работой персонала. Полученные данные используют для улучшения работы учреждений здравоохранения.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.