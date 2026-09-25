В Химках 1 октября проведут концерт ко Дню музыки

Центральная детская школа искусств Химок 1 октября проведет первый в этом сезоне абонементный концерт детско-юношеской филармонии. Он приурочен к Международному дню музыки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Концерт «День музыки» начнется 1 октября в 18:00 в Центральной детской школе искусств по адресу: улица Чапаева, 6. Вход свободный, возрастное ограничение — 0+.

На сцену выйдут воспитанники школы — лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Они исполнят классические инструментальные пьесы и вокальные произведения.

«Для нас 1 октября — это один из самых главных и почитаемых праздников. Мы подготовили для химчан по-настоящему яркое и эмоциональное представление. Приглашаем всех разделить с нами радость творчества и зарядиться энергией музыки», — отметила директор школы, депутат Инна Монастырская.

Творческие коллективы школы участвуют в значимых городских праздниках и официальных мероприятиях. Школа также участвует в проекте губернатора Андрея Воробьева «Культура Подмосковья»: внедряет современные образовательные стандарты и создает площадки для самореализации одаренных детей и молодежи региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.