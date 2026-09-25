Впервые в Сергиевом Посаде: оркестр «Атмосфера» представит эксклюзивную программу в сиянии 3 тыс свечей

25 сентября в Сергиевом Посаде, на сцене Образовательно — досугового центра «Октябрь», в 21:30 состоится концерт в мерцании 3000 свечей — часть мирового гастрольного тура оркестра «Атмосфера». На одной сцене прозвучат произведения Баха, Ханса Циммера, Queen, Эйнауди, а также культовые саундтреки и хиты, покорившие миллионы слушателей по всему миру.

Мы живем во времена, когда впечатлений становится все больше, а по-настоящему счастливых воспоминаний все меньше. «Атмосфера» родилась для того, чтобы это исправить.

Это не академический концерт в привычном понимании. Пространство зала преображает теплый блеск тысяч свечей, создавая эффект полного погружения, а за инструментами — настоящие маэстро, солисты оркестра, чье мастерство позволяет услышать знакомые мелодии во всей их красоте и эмоциональной глубине.

Не нужно разбираться в жанрах или знать биографии великих композиторов, чтобы получить удовольствие от вечера. В программе музыка, которая давно стала частью нашей культурной ДНК: мелодии из любимых фильмов и сериалов, мировая классика, легендарные хиты, узнаваемые с первых нот. Именно поэтому дистанция между сценой и залом почти стирается.

«Атмосфера» — готовый сценарий красивого вечера: для свидания, романтического сюрприза, подарка близкому человеку или встречи с друзьями. Повод нарядиться в эффектный образ, выйти из привычной рутины и разделить впечатления, которых так не хватает в обычных буднях: вдохновения, легкого волнения и ощущения праздника.

Мы обращаемся к культурным событиям по тем же причинам, по которым когда-то отправлялись в путешествия: чтобы увидеть мир под другим углом. В «Атмосфере» эту задачу решают без сложных концепций — живой оркестр, тысячи свечей и музыка, которая сопровождает человечество на протяжении веков.

Практическая информация

Дата: 25.09.2026

Город: Сергиев Посад

Место: Образовательно — досуговый центр «Октябрь»

Возрастная категория: 6+

Билеты можно приобрести по ссылке.