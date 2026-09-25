USD
Доллар США
84,91
0.60 %
EUR
Евро
96,89
0.15 %
CNY
Китайский Юань
12,65
0.72 %
TRY
Турецкая Лира
17,40
0.57 %

51% опрошенных россиян ощущают усталость от гаджетов к вечеру

Общество

Более половины участников опроса замечают неприятные последствия использования гаджетов к концу дня, сообщает kp.ru.

Респонденты пожаловались на усталость и слезотечение глаз, боли в спине и голове, затекшую шею и шум в ушах. Некоторым к вечеру становится трудно сосредоточиться.

«А я работаю целый день в наушниках, да, чувствую потом усталость, но куда ж деваться», — рассказал один из участников опроса.

При этом 46% опрошенных не ощущают усталости от гаджетов. Одни пользуются ими редко, другие не замечают влияния на самочувствие. Еще 3% выбрали вариант «другое».

В опросе участвовали 600 подписчиков KP.RU во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.