51% опрошенных россиян ощущают усталость от гаджетов к вечеру

Респонденты пожаловались на усталость и слезотечение глаз, боли в спине и голове, затекшую шею и шум в ушах. Некоторым к вечеру становится трудно сосредоточиться.

«А я работаю целый день в наушниках, да, чувствую потом усталость, но куда ж деваться», — рассказал один из участников опроса.

При этом 46% опрошенных не ощущают усталости от гаджетов. Одни пользуются ими редко, другие не замечают влияния на самочувствие. Еще 3% выбрали вариант «другое».

В опросе участвовали 600 подписчиков KP.RU во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram.

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