Житель Алтайского края получил девять лет колонии за убийство мясорубкой

Преступление произошло в мае 2026 года. 40-летний мужчина распивал спиртное дома с 50-летним знакомым. Во время застолья они поссорились и подрались.

Хозяин квартиры ударил гостя по лицу. Когда тот упал, мужчина трижды ударил его мясорубкой по голове. Пострадавший умер в больнице от полученных травм.

Суд признал мужчину виновным в убийстве по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ и назначил ему девять лет лишения свободы в колонии особого режима. Об этом 25 сентября сообщило следственное управление Следственного комитета по Алтайскому краю в мессенджере МАКС.

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