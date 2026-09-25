Мастеров Подмосковья пригласили на конкурс «Сделано на Золотом кольце»

Центр стратегических разработок открыл прием заявок на конкурс «Сделано на Золотом кольце» для ремесленников, дизайнеров и производителей регионов туристического маршрута. Подать работы можно до 31 октября, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Конкурс «Сделано на Золотом кольце» призван поддержать современную продукцию регионов национального туристического маршрута, помочь развитию местных брендов и продвижению производителей. К участию приглашают мастеров народных художественных промыслов и ремесел, художников, дизайнеров, творческие мастерские, индивидуальных предпринимателей, самозанятых и юридические лица.

Участники могут представить изделия на основе традиционных промыслов, современные туристские сувениры, дизайнерскую продукцию и разработки к 60-летию «Золотого кольца». Работы оценят в пяти номинациях: «Наследие Золотого кольца», «Современное прочтение традиций Золотого кольца», «Туристский сувенир Золотого кольца», «Собери Золотое кольцо» и «Юбилейный сувенир. Золотое кольцо — 60 лет».

Продукт должен быть связан с конкретной территорией и отражать ее культуру, историю, традиции, промыслы или другие особенности. Жюри также учтет возможность тиражирования и продажи изделий. Победители и лауреаты получат маркетинговое сопровождение и возможность представить продукцию на ведущих выставках и юбилейных мероприятиях.

Заявку можно подать до 31 октября на сайте Центра стратегических разработок. С 1 по 15 ноября работы оценит экспертный совет из представителей органов власти, профессионального и креативного сообщества, а также общественных организаций. Он определит победителей и лауреатов.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.