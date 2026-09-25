Корм для собак-поводырей можно купить по электронному сертификату

Владельцы собак-проводников могут использовать сертификат при покупке подходящего корма во всех магазинах сети.

«Зоозавр» стал одной из первых сетей зооритейла, реализовавших возможность приёма электронных сертификатов на корм для собак-проводников. Предельный размер оплаты корма с использованием электронного сертификата составляет 83 900 рублей в год. Использовать сертификат можно в течение 12 месяцев со дня начала срока его действия.

«Для владельцев собак-поводырей корм — одна из регулярных и необходимых статей расходов. Поэтому мы постарались сделать так, чтобы новый формат государственной поддержки можно было использовать непосредственно при покупке в «Зоозавре». Технические решения уже внедрены в наших кассах, и сейчас владельцы собак-проводников могут оплачивать ими подходящий корм», — отметил Член правления, директор по корпоративным коммуникациям и взаимодействию с органами власти Алексей Иванов.

С марта 2026 года владельцы собак-проводников могут получать электронный сертификат на приобретение корма на сумму до 83 900 рублей в год. Сертификат оформляется Социальным фондом России автоматически без отдельного заявления о выплате компенсации и привязывается к карте «Мир». Потратить средства можно на утвержденный список кормов в течение 12 месяцев с момента выпуска сертификата. Мера государственной поддержки предусмотрена постановлением Правительства РФ от 17 марта 2026 года № 278.

Как торговая сеть, «Зоозавр» активно участвует в реализации социальных мер государственной поддержки граждан. В ассортименте магазинов представлены все виды кормов, одобренные для приобретения с использованием электронного сертификата. Это позволяет владельцам собак-проводников выбрать подходящий рацион в зависимости от потребностей животного.

«Зоозавр» развивает инфраструктуру, которая помогает владельцам домашних животных получать необходимые товары удобным способом. Сегодня сеть предлагает широкий ассортимент кормов для собак и кошек, в том числе продукцию собственных торговых марок, разработанную с учетом различных потребностей животных.