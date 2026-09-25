Глава Солнечногорска 24 сентября проверил котельную в Менделееве

Глава Солнечногорска Константин Михальков 24 сентября проверил готовность котельной и теплосетей Менделеева к отопительному сезону. При сохранении текущей погоды отопление планируют запускать поэтапно на следующей неделе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Константин Михальков 24 сентября обошел Менделеево и осмотрел участки, на которые указали жители. У детского сада родители пожаловались на подтопления после перекладки теплосетей.

«Вода скапливалась в старых камерах и лотках, которые ранее использовались инженерными сетями. С подрядчиком необходимые работы уже выполнили», — пояснил глава округа. За участком продолжат наблюдать во время дождей и таяния снега.

Глава также посетил Менделеевскую школу, капитально отремонтированную в 2026 году при поддержке губернатора Андрея Воробьева. По словам Михалькова, к школе нужно обустроить подходы, тротуары и парковочные карманы, а также благоустроить прилегающую территорию и соседние дворы. Администрация подготовит предложения для включения этой территории в программу комплексного благоустройства дворов.

За последние годы в поселке капитально отремонтировали теплосети почти на всей территории, обновили и оснастили оборудованием действующую котельную. Строительство новой блочно-модульной котельной завершается: на объекте идут пусконаладочные работы.

«Сегодня действующая котельная полностью готова к работе. Все котлы прошли проверку в ходе пробных топок, выявленные замечания устранены, тепловые сети заполнены и готовы к подаче теплоносителя», — сообщил Михальков.

При сохранении текущей погоды отопление планируют запускать поэтапно на неделе с 28 сентября: сначала в социальных учреждениях, затем в жилых домах.

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Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.