На Норт-Роналдсее впервые за 34 года родился ребенок

На шотландском острове Норт-Роналдсей 15 сентября впервые за 34 года родился ребенок. Роды начались во время приезда семьи на остров, сообщает Сноб .

Родители малыша, Элис Трейл Форд и Хорхе Суарес, живут попеременно на Норт-Роналдсее и в Коста-Рике. Как пишет CNN, роды неожиданно начались, когда семья приехала на остров в середине сентября.

Предки Элис Трейл Форд купили Норт-Роналдсей в 1727 году. Сама она приезжает туда каждый год.

«Я чувствую, что этот остров сыграл свою роль в моем воспитании, и именно поэтому я ощутила здесь наибольшую связь и принадлежность к местной энергетике», — рассказала Форд.

В 2024 году на острове жили 72 человека, сейчас — 51. Его длина составляет около 4,8 км, ширина — примерно 3,2 км.

На Норт-Роналдсее нет больницы и врачей — этим объясняют длительный перерыв между рождениями детей. Из медработников там постоянно живет только медсестра.

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