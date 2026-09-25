В Наро-Фоминском округе обследовали жен погибших и пропавших бойцов СВО

Жены погибших и пропавших без вести участников СВО прошли диспансеризацию в Наро-Фоминском перинатальном центре в рамках программы реабилитации оздоровительного комплекса «Литвиново», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Наро-Фоминский перинатальный центр организовал диспансеризацию для женщин, участвующих в программе реабилитации оздоровительного комплекса «Литвиново». За один день они смогли посетить гинеколога и эндокринолога, сдать анализы, а также пройти УЗИ и маммографию по назначению.

«Мы организовали диспансеризацию так, чтобы за один день можно было пройти всех специалистов и не думать об очередях. Это возможность наконец вспомнить о себе, когда все внимание сосредоточено на близких», — отметила главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян.

По словам главного врача, центр продолжит сотрудничество с комплексом «Литвиново» и примет участниц следующих программ реабилитации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.