Дознаватель Ленинского округа победил в конкурсе МЧС в ЦФО в 2026 году

Старший дознаватель из Ленинского округа Темерлан Арабов победил на этапе конкурса профессионального мастерства в Центральном федеральном округе. В октябре 2026 года он выступит на всероссийском финале в Кисловодске, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу Темерлан Арабов стал лучшим дознавателем органов МЧС в Центральном федеральном округе.

На конкурсе оценивали знания участников в области пожарно-технической экспертизы и навыки работы с материалами доследственных проверок. Дознаватели составляли макеты уголовных дел и сдавали нормативы по физической подготовке. Арабов служит в Ленинском округе семь лет. В его обязанности входит установление причин пожаров.

После победы на окружном этапе Арабов представит Центральный федеральный округ на всероссийском конкурсе. Финал пройдет в октябре 2026 года в Кисловодске.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.