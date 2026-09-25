Мосавтодор за неделю починил 16 светофоров в 13 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора за неделю восстановили работу 14 дорожных и двух пешеходных светофоров в 13 округах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора отремонтировали вызывные кнопки на двух пешеходных светофорах: на Ново-Никольской улице в Красногорске и на улице Лебеденко в поселке городского типа Тучково Рузского округа.

Дорожные светофоры починили на Новом бульваре в Долгопрудном, проспекте Мира во Фрязине, улице Кольцо в Дмитрове, Западном объезде Сергиева Посада и Большой Серпуховской улице в Подольске. В Балашихе работы провели на Советской улице в микрорайоне Железнодорожный и Носовихинском шоссе в микрорайоне Салтыковка.

В Ступине восстановили светофоры на улицах Колхозной и Академика Белова, а также на 89-м км Каширского шоссе. Еще четыре светофора починили вблизи деревни Горки Киовские в округе Лобня, на Центральной улице в деревне Осеево Лосино-Петровского округа, на дороге в поселке городского типа Жилино-1 округа Люберцы и на дороге в деревне Крючково муниципального округа Истра.

Актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья публикуют в официальном канале в МАКС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.