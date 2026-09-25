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В Талдомском округе объявили конкурс на ремонт улицы Радужной в 2026 году

Конкурс на капитальный ремонт участка улицы Радужной в Талдомском округе объявили в электронной форме. Работы планируют завершить в 2027 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

После выбора подрядчика на участке 3 улицы Радужной проведут инженерные изыскания, подготовят проектную документацию и приступят к капитальному ремонту дороги.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Извещение о конкурсе опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок под номером 0148200005426000402. Работы проведут в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за счет бюджетов Московской области и Талдомского городского округа. Завершить ремонт планируют в 2027 году.

Комитет по конкурентной политике ежедневно публикует информацию о закупках и земельно-имущественных торгах в канале МАКС «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.