Весной 2026 года в Бронницах высадили 10 деревьев на Москворецкой улице

Сотрудники администрации, волонтеры и жители Бронниц весной 2026 года высадили 10 лип и рябин в пешеходной зоне на улице Москворецкой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Весной 2026 года сотрудники администрации Бронниц, волонтеры и жители высадили 10 лип и рябин в пешеходной зоне на улице Москворецкой. Озеленение этой территории продолжается.

Посадка прошла в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево». Ее проводят в Подмосковье с 2014 года по распоряжению губернатора. Акция направлена на восстановление лесов, пострадавших от вредителей, и озеленение городов. В Бронницах растения ежегодно высаживают в общественных местах, парках и аллеях.

«Мы впервые принимали участие в подобной акции. Получили новый опыт и много положительных эмоций. Дети были в восторге от самого процесса», — рассказала участница акции Ольга Владимирова.

«Сегодня я посадил дерево и понял, что сделал полезное дело. Деревья будут расти, радовать жителей, в том числе и меня, так как я сам люблю гулять в этом месте», — поделился Дмитрий, участник «Молодой гвардии» городского округа Бронницы.

Прогулочную зону благоустроили к чемпионату мира по футболу 2018 года. Здесь обустроили пешеходные и велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки, зоны отдыха и уличное освещение, установили скамейки и урны.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.