«Ходорковский LIVE» включили в список иноагентов

В пятницу по распоряжению Минюста РФ в реестр иностранных агентов включены журналисты Валерий Клепкин, Мария Микаелян, а еще проект «Ходорковский LIVE», сообщается на сайте министерства.

По информации ведомства, Клепкин распространял недостоверную информацию о принимаемых властями РФ решениях и проводимой политике. Он выступал против СВО, пропагандировал ЛГБТ*-отношения, распространял материалы иноагентов, создавал и распространял сообщения организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны. Кроме того, Клепкин участвовал в антироссийских акциях за границей, взаимодействует с организацией, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ. Проживает за пределами России.

Микаелян участвовала в создании и распространении сообщений иноагентов, сама распространяла недостоверную информацию о принимаемых решениях и политике отечественных властей. Также она выступала против спецоперации, участвовала в антироссийских акциях в других странах. Взаимодействует с организацией, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ. Она живет за пределами России.

В проекте «Ходорковский LIVE» распространялась недостоверная информацию о решениях властей страны, сведения, формирующие негативный образ ВС РФ. Также проект выступал против СВО, распространял материалы иноагентов, организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ. Участниками данного проекта являются иноагенты.

* Движение запрещено в РФ и признано экстремистским.

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