«Право на защиту себя»: Самойлова прокомментировала интервью Собчак о Джигане

«Нас приучили терпеть все: неверность, абьюз, чужую зависимость — лишь бы сохранить семью. А когда женщина все-таки решается уйти, ее тут же начинают осуждать и травить. И этот хейт со стороны делает свое дело — вбивает в голову мысль, что терпеть нужно. В итоге виноватой назначают ее, а не того, кто причинял боль», — написала Самойлова в Instagram*.

Она подчеркнула, что очень много лет она делала все возможное, чтобы понять, спасти и сохранить, не теряя веры в «какой-то лучший исход».

Блогерша отметила, что обнимает каждую женщину, которая узнала себя в ее истории. Очень сложно, когда ты постоянно сомневаешься в правильности своих действий. Больно осознавать, что не смогла. По ее словам, это всегда про 2 стороны, это всегда внутренняя борьба доброты и права на защиту себя.

Самойлова добавила, что вышла первая часть интервью, а всего их будет 3. При этом она выразила сожаление, что поклонникам «приходится это наблюдать».

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