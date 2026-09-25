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Пьяный водитель фуры перевернулся и засыпал дорогу пивом в Хабаровском крае

Происшествия

На 197-м км трассы «Уссури» возле села Лермонтовка в Хабаровском крае пьяный водитель перевернулся на фуре и засыпал дорогу пивом, сообщает «DPS VL | Владивосток, Приморье, Россия».

Большегруз ехал из Владивостока в Хабаровск. Водитель зацепил обочину, а затем фура съехала в кювет и перевернулась. При этом из-за ДТП полуприцеп развернуло поперек дороги, а бочки с пивом из него рассыпались по трассе.

Проверка подтвердила, что в момент происшествия водитель был пьян.

Из-за аварии движение по трассе полностью перекрывали примерно на 30 минут.

Ранее на трассе «М-11» в городском округе Клин фура попала в аварию и рассыпала груз на дороге.

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