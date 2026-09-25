Ребенок в съемной квартире за 100 тыс рублей стал чаще болеть из-за кожеедов

Жительница Сочи рассказала, что ребенок у нее стал чаще болеть из-за кожеедов под кроватью, которых семья обнаружила в съемной квартире за 100 тыс. рублей, сообщает «112» .

Как отметила горожанка, за три недели у ее трехлетнего сына несколько раз поднималась температура до 38,8 градуса, также были рвота и диарея, один раз снизился сахар до 2,8, наблюдались синюшность губ и бледность рук и ног.

Из-за такого состояния ребенка семья несколько раз обращалась к врачам, три раза вызывала скорую помощь, сдавала анализы и делала ЭКГ. Позже у мальчика появились укусы, волдыри и отеки, а родители нашли под кроватью множество кожеедов.

«То есть мой сын не просто жил в зараженной квартире — он буквально дышал этим», — подчеркнула мать мальчика.

Семья экстренно съехала из съемной квартиры. А через шесть дней родители заметили, что состояние ребенка значительно улучшилось. Теперь они пытаются разобраться, могла ли квартира и обнаруженные в ней насекомые быть связаны с ухудшением здоровья мальчика. Медицинского подтверждения данной связи пока нет.

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