Компания FABERLIC начала строить завод БАДов в Подмосковье

Компания FABERLIC начала строительство завода биологически активных добавок в особой экономической зоне «Ступино Квадрат». Площадь предприятия составит 10,3 тыс. кв. м, инвестиции в проект оцениваются в 1 млрд рублей.

«Запуск производства запланирован на 2028 год», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На заводе будут выпускать твердые и желатиновые капсулы, а также функциональные коктейли. В подмосковном Чехове уже работает завод FABERLIC по производству бытовой химии. Кроме того, у компании есть научно-производственный центр в Москве.

Подобрать площадку для бизнеса в Подмосковье, в том числе на территории особой экономической зоны, можно на инвестиционной карте Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.