В Кемерове мужчина украл из магазина 39 комплектов женского белья

В Кемерове 39-летний мужчина украл из магазина 39 комплектов женского белья. Воришке грозит до 2 лет лишения свободы, сообщает 112 .

В полицию обратилась директор магазина нижнего белья. Во время инвентаризации обнаружили недостачу более 10 тыс. рублей. Камеры наблюдения показали: товар похитил неизвестный.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина в отсутствии продавца берет с витрины женское нижнее белье и покидает магазин.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 38-летний местный житель с судимостью за наркопреступления.

Выяснилось, что мужчина зашел в магазин днем. Дождавшись, пока продавец отвлечется, он взял с витрины 39 комплектов женского белья и скрылся. На допросе задержанный признался, что планировал перепродать украденное. Украденное белье полицейские изъяли и вернули владельцу.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.